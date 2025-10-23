Serie B, Bedin: "Dobbiamo alimentare i rapporti tra professionisti e dilettanti"
"Trovo 'Quarto Tempo' della Lega Dilettanti un evento estremamente importante e mi complimento con il Presidente Abete per averlo pensato ed organizzato.
C'è stima e rispetto tra le componenti, c'è il concetto di filiera su cui si basa il nostro sport, dobbiamo mettere a frutto queste relazioni, cercare di affrontare i problemi in maniera collegiale, all’interno dell’alveo federale.
I club dilettantistici che lavorano sul territorio con i loro settori giovanili, sono la linfa che alimenta i nostri settori giovanili professionistici e quindi la base che permette la costruzione del talento del futuro. Senza contare il ruolo sociale sul territorio che rivestono.
Alimentare sempre più i rapporti tra club professionistici e società dilettantistiche delle province di riferimento è un impegno sul quale dovremo investire nel futuro. Servono strumenti e risorse per motivare le società ad investire ancora nei vivai, soprattutto a livello dilettantistico”.
Lo ha dichiarato il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin, a margine del panel 'Opportunità e problemi di calcio dilettantistici, le componenti federali a confronto' durante l'evento 'Quarto Tempo', organizzato a Ferrara dalla Lega Nazionale Dilettanti dal 23 al 25 ottobre.
