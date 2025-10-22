TMW Italia Femminile, Severini: "Europeo in Svizzera un punto di partenza. Vogliamo crescere"

Non solo Barbara Bonansea. Dal raduno di Coverciano dell'Italia Femminile, organizzato in vista della doppia amichevole con Giappone (venerdì 24) e Brasile (martedì 28 ottobre), è intervenuta anche la centrocampista Emma Severini: "Ritrovarsi a tre mesi dall'Europeo è stato bellissimo, ci portiamo dietro tutto quello che abbiamo vissuto in Svizzera, quindi rincontrarsi è stato ritrovare quella chimica, quella complicità e quell'energia vissuta in quel periodo. L'Europeo è stato un mix di orgoglio e dolore, la finale l'avremmo voluta giocare, e tante immagini del match contro l'Inghilterra le ho ancora in testa: le emozioni provate son tante, ma adesso ripartiamo da quel traguardo raggiunto, volendo conquistare ancora di più".

La gara contro l'Inghilterra ti ha visto al centro di polemiche e insulti: come hai vissuto quel momento?

"Nel calcio e nella vita, quando sei un personaggio pubblico, metti in conto che c'è anche chi parla con ignoranza, credo sia quella la parola giusta con cui definire chi augura la morte a una persona che sbaglia un passaggio o causa in rigore. Non ho però fatto molto caso a quei messaggi, mi stavo già addossando da sola troppe colpe, e comunque, per fortuna, ho avuto la fortuna di aver vicine tante persone. Sia in Nazionale che fuori".

Guardiamo però avanti, alle due prossime amichevoli: come vi state preparando a questo impegno?

"Sono due gare importanti e bellissime, giocheremo contro due squadre forti, tra le migliori del ranking, e questo ci dà tanta motivazione per fare ancora meglio di quanto fatto in Svizzera. L'obiettivo è quello di vincerle per scalare posizioni nel ranking, al fine di essere più agevolate per la corsa al Mondiale. Saranno gare che ci daranno anche stimoli diversi, per migliorare".

Nota conclusiva a Sara Gama: che effetto vi ha fatto rivederla?

"Non l'ho vissuta in club, ma avendola vista da fuori e in Nazionale dico con certezza che è una figura importante, un simbolo del nostro paese. Ci dà la forza di continuare a lottare per portare il calcio femminile dove merita".