Carrarese, Calabro: "In B non c'è niente di scontato, è importante gestire ogni fase del match"

© foto di Federico De Luca 2025
Daniel Uccellieri
ieri alle 18:49Serie B
Antonio Calabro, tecnico della Carrarese, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con il Venezia:

“Chi conosce questo sport sa quanto sia facile che cambino le dinamiche di una partita in pochi minuti. Comunque, la squadra è tornata al lavoro post Pescara con la mentalità giusta e motivata nel voler preparare nel migliore dei modi la sfida al Venezia, e questo la dice lunga sul carattere di questo gruppo. Abbiamo dei ragazzi giovani di grande qualità, che capiranno con il passare del tempo cosa significhi realmente giocare in un club di Serie B. Impareranno strada facendo, anche attraverso delle delusioni vissute sulla loro pelle, come in categorie di questo livello non ci sia nulla di scontato e quanto sia importante imparare a gestire con maturità ogni fase del match, a prescindere dal risultato.”

Sulla partita di sabato, contro il Venezia:
“Il Venezia è una grande squadra, senza dubbio una delle big di questo campionato. Affronteremo una squadra reduce dalla Serie A, che ha mantenuto l’ossatura della passata stagione, a mio avviso rafforzandosi addirittura in alcuni reparti. A differenza di altre squadre, non hanno risentito dell’impatto sulla categoria nuova e questo credo sia merito anche del grande allenatore che siede sulla loro panchina. Per processo di crescita e qualità della rosa mi ricorda ciò che è stato il Sassuolo nello scorso campionato: una squadra capace di crescere gradualmente con il passare delle settimane, che ha poi dominato il campionato.”

Sugli indisponibili:
“Sicuramente Parlanti resterà ai box, ma è probabile che anche Calabrese non riesca ad essere della gara. Oltre a loro due, in settimana alcuni giocatori hanno avuto dei problemini fisici, emersi al termine della trasferta di Pescara, che ovviamente, insieme allo staff medico, stiamo valutando soprattutto nell’ottica delle tre partite che giocheremo in una settimana.”

