Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: Italia, una due giorni amara. Siamo ottavi
Corsa al quinto posto Champions, questa la situazione dopo la due giorni di Champions League, non propriamente positiva: una sola vittoria, dell'Inter e il pari dell'Atalanta. E due sconfitte, che rendono la rincorsa alle prime due posizioni difficoltosa. Tocca a Roma, Bologna e Fiorentina provare a migliorare la situazione nel giovedì di Europa e Conference League. Questa la situazione:
1. Inghilterra (9 su 9) 7.944
2. Portogallo (4 su 5) 7.200
- - -
3. Spagna (8 su 8) 6.750
4. Germania (7 su 7) 6.714
5. Danimarca (2 su 4) 6.625
6. Cipro (3 su 4) 6.500
7. Polonia (4 su 4) 6.375
8. Italia (7 su 7) 6.285
9. Francia (7 su 7) 5.642
10. Belgio (3 su 5) 5.300
Ecco quanto stanno contribuendo le nostre squadre al ranking
1. Inter 12.000
2. Atalanta 9.000
3. Juventus 8.000
4. Napoli 8.000
5. Fiorentina 4.000
6. Roma 2.000
7. Bologna 1.000
Punti totali: 44.000 - Media: 6.285
- - -
Questo è invece il ranking quinquennale per squadre aggiornato al termine del mercoledì di Champions. Le posizioni determineranno l'inserimento nelle fasce di sorteggio per la prossima edizione delle tre coppe europee
1. Real Madrid 129.500
2. Bayern Monaco 120.250
3. Inter 119.250
4. Manchester City 113.750
5. Liverpool 111.500
6. Paris Saint-Germain 106.500
7. Borussia Dortmund 95.750
8. Barcellona 93.250
9. Bayer Leverkusen 93.250
10. Arsenal 87.000
11. Chelsea 86.000
12. Atletico Madrid 85.500
13. Benfica 83.750
14. Roma 83.500
15. Eintracht Francoforte 82.000
16. Manchester United 76.500
17. Atalanta 74.000ù
18. Feyenoord 70.000
19. West Ham 69.000
20. Brugge 68.750
21. Milan 66.000
25. Fiorentina 64.500
27. Juventus 61.250
31. Napoli 59.000
33. Lazio 59.000
98. Bologna 17.446
Questo è il ranking quinquennale per nazioni, che determinerà il numero di squadre partecipanti alle coppe europee per l'edizione 2027/28
Quattro posti Champions 2027/28
1. Inghilterra 98.783
2. Italia 87.231
3. Spagna 81.703
4. Germania 77.831
5. Francia 70.819
Tre posti Champions 2027/28
6. Olanda 62.700
Due posti Champions 2027/28
7. Portogallo 59.866
8. Belgio 56.150
9. Turchia 45.200
10. Repubblica Ceca 41.700
11. Grecia 38.312
12. Norvegia 37.587
13. Polonia 37.375
14. Danimarca 36.481
15. Austria 32.250
