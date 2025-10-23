Roma, Ziolkowski: "Un momento importante per me, devo migliorare il gioco offensivo"

Jan Ziolkowski ha parlato ai microfoni di Sky nel pre-partita di Roma-Viktoria Plzen. Queste le parole del difensore giallorosso:

Partire per la prima volta, titolare dal primo minuto, qui in casa. Cosa significa per te?

"Sì, è un momento importante per me. Mi sento pronto e sono davvero felice di aver avuto questa opportunità. Per me, però, ora si tratta solo di scendere in campo, fare il mio lavoro e sperare di vincere".

Qual è la tua qualità migliore e cosa devi migliorare maggiormente?

"Non mi piace parlare delle mie qualità, mentre so che sono tante le cose che devo migliorare. Mi sento forte in fase difensiva, nei duelli, nel lottare con gli avversari. Mi sento bene fisicamente, nello scatto, nella velocità pura, appunto nel lottare con gli avversari. Quello che devo migliorare è un po’ il mio gioco offensivo, ma ci sto lavorando, un passo alla volta".

Quale difensore guardi come riferimento e qual è il tuo obiettivo per la tua carriera qui a Roma?

"Non mi pongo obiettivi a livello di carriera. Sono venuto qui, sono molto contento. Sapevo che sarei stato davvero felice di quello che avrei trovato: sono in un club fantastico. So che se farò bene avrò le occasioni anche per dimostrarlo in campo. Forse giocherò qui fino alla fine della mia vita, non lo so, vedremo, ma finora è tutto incredibile. Il giocatore che ammiro di più è Raphaël Varane. Tanti anni al Real Madrid, è come un modello per me".