Spezia, contatti per Roberto Donadoni. Può tornare in sella dopo cinque anni di stop

Andrea Losapio
ieri alle 19:13Serie B
Lo Spezia ha avuto dei contatti con Roberto Donadoni. Sessantadue anni, ex tecnico di Nazionale, Napoli, Cagliari, Parma e Bologna, dal 2020 è svincolato dopo l'esperienza allo Shenzhen, in Cina, ai tempi del Coronavirus. Le buone relazioni interpersonali tra lui e Charlie Stillitano - risalenti ai tempi dell'avventura negli Stati Uniti di Donadoni da calciatore, ai tempi dei New York Metrostars (di cui lo stesso Stillitano era General Manager) - hanno portato a un sondaggio per eventualmente portare l'ex ala di nuovo in sella.

Così non sono da escludere alcune novità nel corso dei prossimi giorni, anche se poi dipenderà molto dai risultati che Luca D'Angelo riuscirà a mettere in fila nelle prossime partite: prima l'Avellino fuori casa, sabato pomeriggio. Poi il turno infrasettimanale contro il Padova, infine la sfida contro il Monza del prossimo 2 novembre. Se la situazione dovesse precipitare ulteriormente, ecco che potrebbero esserci novità proprio per Donadoni.

Porta socchiusa, dunque, almeno per il momento. Nelle ultime due esperienze in Italia, proprio con il Bologna, ha raccolto 31 vittorie, 23 pareggi e 50 sconfitte, portando i felsinei per tre volte alla salvezza. È retrocesso solo una volta dalla Serie A, con il Parma poi fallito, preferendoci comunque mettere la faccia per le 38 gare del 2014-15.

