TMW Loftus-Cheek non ce la fa, convocato il 2007 Sala. Le ultime sul Milan in vista del Pisa

"I tifosi devono sognare, noi dobbiamo lavorare e tenere alto l’entusiasmo dei tifosi, ma va tenuto con equilibrio". Parole, queste, rilasciate da Massimiliano Allegri oggi in conferenza stampa, alla vigilia della gara contro il Pisa in programma domani e valida per l'anticipo dell'ottava giornata. "Il Pisa però va rispettato, noi dobbiamo fare una partita attenta", ha sottolineato il tecnico del Milan, prima di fare il punto sull'infermeria rossonera.

"Nkunku sarà in panchina, Loftus vediamo oggi. È un altro passettino che dobbiamo fare in avanti". Aveva detto lo stesso Allegri in conferenza, appunto. Le ultime notizie arrivate da Milanello, però, non hanno portato sensazioni positive. Anzi.

Loftus-Cheek infatti - secondo quanto si apprende - non recupera dall'affaticamento e non sarà convocato neanche domani; al suo posto sarà invece convocato il 2007 Emanuele Sala. Unico recuperato è Nkunku, che quindi permette ad Allegri di schierare dal primo minuto la coppia in attacco formata da Leao e Gimenez. In difesa ci sarà De Winter per Tomori, per il resto stessa formazione scherata contro la Fiorentina. Attesi a San Siro oltre 70 mila spettatori, quindi sold out al netto del settore ospiti.

Di seguito la probabile formazione del Milan (3-5-2): Maignan; De Winter; Gabbia; Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao, Gimenez.