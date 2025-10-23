Milan domani a San Siro da capolista. Per il Pisa oltre 70mila spettatori, è sold out

Sarà il Milan ad aprire l'ottava giornata di Serie A, con l'anticipo di San Siro in programma domani sera contro il Pisa (fischio d'inizio ore 20.45). Una gara che vedrà una cornice di pubblico importante: ad attendere la capolista rossonera, infatti, ci saranno oltre 70 mila spettatori. Di fatto, un sold out al netto del settore ospiti.

Una partita, quella contro il Pisa, per la quale mister Allegri non potrà contare su Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese infatti non ha recuperato dall'affaticamento e non sarà dunque convocato neanche domani; al suo posto sarà invece chiamato il 2007 Emanuele Sala. Unico recuperato è Nkunku, che quindi permetterà ad Allegri di schierare dal primo minuto la coppia in attacco formata da Leao e Gimenez. In difesa ci sarà De Winter per Tomori, per il resto stessa formazione schierata contro la Fiorentina. Attesi a San Siro oltre 70 mila spettatori, quindi sold out al netto del settore ospiti.

Di seguito la probabile formazione del Milan (3-5-2): Maignan; De Winter; Gabbia; Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao, Gimenez.