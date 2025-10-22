Obiettivo centrato per l'Italia U17: Galli trascina le Azzurrine agli ottavi del Mondiale
Obiettivo centrato: la Nazionale femminile Under 17 batte 3-1 il Marocco in uno Stadio Olimpico di Rabat riempito da quasi diecimila tifosi di casa e centra il secondo successo su due partite disputate, ottenendo così il pass per la qualificazione agli ottavi di finale. Venerdì la supersfida con il Brasile (alle ore 21 italiane, in diretta su RaiPlay) servirà a stabilire la posizione con cui chiudere il girone. Anche un pareggio basterà per vincere il raggruppamento, il che significherebbe due cose: trovare un’avversaria probabilmente più abbordabile (una terza di un altro gruppo) e tornare subito nell’affascinante cornice dello Stadio Olimpico per la fase a eliminazione diretta.
“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro una squadra organizzata, ben messa in campo e soprattutto con il sostegno del pubblico. Ma le ragazze sono state bravissime a entrare in campo concentratissime, a tutta forza” sottolinea a fine gara il tecnico Viviana Schiavi, che poi analizza anche il secondo tempo dove il Marocco è uscito alla distanza, accorciando le distanze nel finale: “Nella ripresa abbiamo pagato un po’ a livello di atteggiamento, ma siamo stati comunque bravi a uscirne insieme. Adesso approfittiamo di questi due giorni per riposare e poi proveremo a portare a casa anche i tre punti nella partita col Brasile”.
MAROCCO-ITALIA 1-3 (0-3 p.t.)
MAROCCO: Boukhorb; Youssoufi, Diyen, Hamdani, Rahmoune (35’st Boushaba); Bouzman (22’st Lakradi); Redouani, Azraf; Abajiou, Baha (35’st El Mesmoudi), Kahlaoui (14’st Ihssan). A disp.: Assahl, El Mokadem, Ferkous, Chafni, Lgachi, El Hajouti. All.: Mghinia
ITALIA: Robbioni; Venturelli, Verrini, Bressan, Randazzo (29’st Pomati); Giudici (46’st Piermarini), Robino, Guerzoni (18’st Bedini); Copelli (29’st Piccardi), Volpini (18’st Romanelli), Galli. A disp.: Sossai, Martinazzi, Bertero, Iannaccone, Terlizzi. All.: Schiavi
Arbitra: Caban (PUR). Assistenti: Mora (MES) e Prescod (PAN). IV Ufficiale: Garcia (MES)
Reti: 5’pt, 14’pt Galli, 24’pt Giudici, 36’st El Mesmoudi
Note: ammonite: Copelli. Recupero: 2’pt, 5’st . Spettatori: 9.754
Girone A: risultati e calendario
Sabato 18 ottobre
Marocco-Brasile 0-3
Italia-Costa Rica 3-0
Martedì 21 ottobre
Costa Rica-Brasile 1-1
Marocco-Italia 1-3
Venerdì 24 ottobre
Costa Rica-Marocco
Brasile Italia (ore 21 italiane, diretta RaiPlay)
Classifica: Italia 6 punti, Brasile 4, Italia 3, Costa Rica 1, Marocco 0
