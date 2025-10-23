Fantaclacio, i migliori attaccanti dopo 7 giornate in Serie A
Ecco i 5 migliori attaccanti per fantamedia delle prime 7 giornate presi da Fantalab:
1- Bonny: 5 presenze - fantamedia 9,20 - 3 gol 3 assist
2- Thuram: 5 presenze - fantamedia 8,70 - 3 gol 1 assist
3- Leao: 3 presenze - fantamedia 8,00 - 2 gol
4- Soulè: 7 presenze- fantamedia 7,93 - 3 gol 2 assist
5- Cancellieri: 6 presenze - fantamedia 7,92 - 3 gol
