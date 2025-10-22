Podcast TMW Tudor ha fatto all-in sul futuro. Ora lui e i giocatori dimostrino di essere da Juve

La Juventus si gioca oggi un pezzo di futuro oggi in Champions League contro il Real Madrid. Con lei anche il tecnico Igor Tudor ma pure molti giocatori. E proprio di loro oggi parliamo, ovvero di tutti quei giocatori della Juventus che devono ancora dimostrare di essere da Juventus.

Le parole di Tudor sulla Juventus e sul calendario

"Io ho sempre parlato apertamente e chi ha voluto conoscermi mi ha capito”. Igor Tudor, in conferenza stampa, risponde così a chi gli chiede di trovare un suo errore, nell’avventura da tecnico della Juventus: “Qua non ci sono segreti e il lavoro da allenatore è un continuo chiedersi cosa fare per il bene della squadra. Alla Juve un pareggio è una sconfitta ed è sempre stato così. Io sono molto lucido e mi è tutto molto chiaro. Sono sereno, mi sento bene e motivato di andare avanti. Io voglio preparare ogni partita come una finale. Senza gli errori di Verona e con un altro sorteggio saremmo stati primi. Togliete il Milan e mettete la Cremonese e ora saremmo stati primi. È così e non ci sono scuse. È cosi al 100% perché analizzo la prestazione".