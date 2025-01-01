Esclusiva TMW Branchini conferma: "Xabi Alonso ha chiesto Yildiz per il suo Real Madrid. La Juve non è male"

“Yildiz è desiderato da Xabi Alonso al Real Madrid”. A confermare la nostra indiscrezione è Giovanni Branchini, uno degli agenti e intermediari più conosciuti sia in Italia che all’estero. “Xabi è disposto a lasciare andare via tutti per averlo, tranne Mbappé. Oggi la Juventus chiede 100 milioni, ma tanto lo fanno tutti per chiunque, tanto trovi qualcuno che te li dà. Certo, poi c’è il caso Nico Williams che lo vuole tutto il mondo e lui rinnova all’Athletic e rimane lì. Yildiz è stata una chiara richiesta alla proprietà, piace moltissimo”.

Andrebbe a ritrovare Huijsen…

“Lui è stato venduto male, ma quando devi cedere a tutti i costi… Per me le operazioni rivedibili sono altre: Di Gregorio, anche se ieri sera è stato top, quando avevi Szczesny e Perin come secondo, oppure Douglas Luiz che l’Aston Villa doveva cedere a tutti i costi. Per il resto si può discutere, perché per me la Juventus non è male”.

Un giovane che sta facendo bene e su cui l'Inter vuole puntare è Pio Esposito.

“Ora ci aggrapperemo a lui e verrà bersagliato da commenti smodati. Mi ha sempre impressionato, l’ho visto più volte perché avevo giocatori a Spezia, è di un livello molto importante. Credo abbia l’intelligenza e l’educazione del Campione con la C maiuscola e sta giocando in un ambiente ottimo con compagni da cui saprà certamente trarre beneficio. “Era già fortissimo ma ha potuto rimanere lontano dai riflettori fino ai 19-20 anni, crescendo e giocando a calcio. Non come Pafundi, per fare un esempio”.

E Camarda?

“Ha i gol, è giovane. Può diventare un giocatore importante, anche se preferisco Esposito”.