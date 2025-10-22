Conte risponde a Lang, Locatelli mostra la fascia, Marinelli e Abisso fermati: le top news delle 13

In casa Juve sono giorni di tensione. Il centrocampista bianconero Manuel Locatelli ha pubblicato sui propri profili social una foto che lo ritrae con la fascia da capitano al braccio. Nulla di strano, se non fosse che oggi il giocatore partirà dalla panchina, in un momento in cui i rapporti con il tecnico Igor Tudor sembrano tutt’altro che distesi. Proprio per commentare il momento delicato della Vecchia Signora, a poche ore dal big match di Champions col Real Madrid, su TMW abbiamo intervistato il doppio ex Robert Jarni: "Non dimentichiamoci che è stato Tudor a portare la Juve in Champions quest'anno. Metterlo in discussione dopo questi primi mesi di lavoro non ha senso, Igor è venuto alla Juve per allenatore dei giocatori che non ha scelto. I bianconeri devono fare mercato con urgenza, non mi sono piaciuti gli acquisti estivi. Ah, se solo avessero preso Modric...".

Non solo le partite di questa sera, tra i temi del giorno ci sono anche quelle di ieri: dalla vittoria schiacciante dell'Inter di Chivu, sempre più convincente, al tracollo inatteso del Napoli di Conte. Alla sconfitta e alle polemiche del day after partenopeo si è aggiunto anche il malumore espresso da Noa Lang ai media olandesi nel post gara: "Non so cosa altro possa fare, mi sto allenando duramente. Devo mordermi un po' la lingua ma non ho altra scelta, visto che ho firmato un contratto con il Napoli e adesso devo accettare le cose così come sono. Con Conte ho parlato solo una volta". Parole, legate al poco spazio avuto finora, a cui lo stesso Conte ha risposto così: "È dannoso parlare dei singoli, giocherà quando io lo vorrò".

Infine, è ufficiale la sospensione degli arbitri Marinelli e Abisso per il prossimo turno di campionato dopo l'errore nel finale di Milan-Fiorentina, rispettivamente VAR e arbitro del suddetto incontro.