Youth League, Mazzeo non basta alla Fiorentina: il Legia la travolge e vince 4-1
Parte con il piede sbagliato l’avventura della Fiorentina in Youth League. La Primavera viola viene sconfitta pesantemente a Varsavia per 4-1 dal Legia. La squadra di Galloppa passa in vantaggio dopo appena sessanta secondi con Mazzeo ma i padroni di casa la ribaltano con Mizera, Pchelka e con una doppietta di Kovacik.
LEGIA VARSAVIA-FIORENTINA 4-1
Reti:1′ Mazzeo (F), 7′ Mizera (L), 10′ Pchelka (L), 19′ Kovacik (L), 60′ Kovacik (L).
Legia Varsavia: Bienduga, Kosiorek (66′ Chojecki), Leszczynski, Lauryn; Foks (78′ White), Mozie, Ruszkiewicz (78′ Przybylko), Mikanovich; Pchelka (92′ Piasta), Mizera, Kovacik (92′ Kniat). A disp.: Kassynowicz, Kwiatowski, Pollok, Wyganowski.
Fiorentina: Dolfi, Turnone (46′ Sturli), Bonanno, Sadotti, Evangelista (78′ Colaciuri); Montenegro, Atzeni (61′ Angiolini), Keita (90′ Melai); Mazzeo, Puzzoli (61′ Maiorana), Bertolini. A disp.: Mazzi, Masoni, Batignani, Melani.
