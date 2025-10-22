TMW Radio Fedele: "Napoli figlio di un mercato pasticciato. Conte ha le sue responsabilità"

L'ex direttore sportivo Enrico Fedele ha parlato del momento in casa Napoli a TMW Radio, durante Maracanà: "Non sono meravigliato dalla sconfitta. Sono basito dalle dichiarazioni di Conte. Sembra che stia parlando agli eschimesi. Lui ha qualche responsabilità, come ha scelto questi nuovi giocatori? L'anno scorso ha fatto un grande girone d'andata e un pessimo di ritorno ma ha vinto lo Scudetto. Quest'anno dovevi fare tre cose: prendere un'esterno d'attacco che facesse gol, poi il sostituto di Anguissa e un sostituto di Di Lorenzo che invece hanno dato via, parlo di Zanoli. A Conte chiedo: con il Cagliari ha vinto dopo lo scadere, col Pisa chi ha fatto il miracolo negli ultimi minuti? E col Milan? Dovrebbe avere il coraggio di dire le cose. Non ha risolto col mercato i problemi della squadra.

Altra domanda: è stato preso Beukema, ma si è reso conto che è un ottimo giocatore ma non sa marcare? Hanno sbagliato. Questa squadra figlia di un mercato estivo confuso, pasticciato. Non va la fase difensiva? No, ma di come difende in generale la squadra. Mancano giocatori che sanno leggere la partita. Le partite le fanno vincere i giocatori, non l'allenatore. E' un ko che arriva in un momento che potrebbe essere decisivo".