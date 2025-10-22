Celik nuovo braccetto della Roma: "Contento, in Turchia l'avevo già fatto. E Gasp mi piace"

Zeki Celik, difensore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di Europa League contro il Viktoria Plzen all'Olimpico. Queste le sue dichiarazioni sul suo nuovo ruolo: "Posso giocare da braccetto o da quinto senza problemi, voglio fare bene. Questo è importante, sono concentrato e contento a Roma. Vedremo". E ancora: "Mi sento bene, posso difendere e attaccare, sono contento e sto giocando bene. In Turchia ho giocato in tutte le posizioni, conoscevo bene questo ruolo".

Sulle differenze tra mister Gasperini e gli altri allenatori avuti, Celik ha poi aggiunto: "Ho visto tanti grandi allenatori, con Gasperini ci alleniamo duramente: ha la mentalità da vincitore. Mi piace".

Guai però a chiedergli se questo sia o meno il momento migliore della sua carriera: "Penso di aver fatto bene anche prima, sono contento".

