TMW Il Torino si allena a porte aperte: assenti Zapata, Pedersen, Israel e Nkounkou. Il punto

Il Torino si è allenato oggi al Filadelfia a porte aperte, cercando di cavalcare l'entusiasmo che è nato dopo il successo per 1-0 contro il Napoli di Antonio Conte. Come raccolto da TMW, presente alla seduta odierna, sono assenti Duvan Zapata, Franco Israel, Marcus Pedersen e Niels Nkounkou. Quattro elementi che, qualora non dovessero esserci nel lunch match di domenica contro il Genoa, complicherebbero le scelte di Marco Baroni.

Da quello che filtra la situazione più complicata è quella del terzino norvegese, che ha rimediato un trauma contusivo e che sarà da valutare di giorno in giorno. Bisognerà capire meglio anche come staranno Israel e Nkounkou, mentre non c'è nessun problema per Zapata, che è in permesso visto che è nata la figlia Daphne. L'attaccante colombiano è diventato dunque papà per la terza volta.

L'obiettivo da parte del Torino è quello di dare continuità a un successo arrivato nello scorso weekend. La certezza in questo momento è Simeone, che ha avuto un impatto notevole con l'ambiente ed è già a quota 3 gol. Insieme a lui è partito titolare Che Adams, che, nonostante all'inizio fosse indietro nelle gerarchie, ha lavorato duro e adesso è favorito per completare la coppia d'attacco con l'argentino.