Juve, Tudor lascia fuori Locatelli. E intanto il capitano posta una storia con la fascia
Mattinata movimentata in casa Juventus. Manuel Locatelli ha pubblicato sui propri profili social una foto che lo ritrae con la fascia da capitano al braccio. Nulla di strano, se non fosse che oggi il centrocampista bianconero partirà dalla panchina, in un momento in cui i rapporti con il tecnico Igor Tudor sembrano tutt’altro che distesi.
Il gesto social ha attirato l’attenzione, soprattutto alla luce delle recenti tensioni interne. Nell’ultima gara, Locatelli non ha nascosto il proprio disappunto per il cambio deciso dall’allenatore e, nel post-partita, ha addirittura smentito pubblicamente alcune dichiarazioni di Tudor, segnale evidente di un clima tutt’altro che sereno.
La foto con la fascia da capitano, pubblicata proprio oggi, appare quindi come un messaggio simbolico: un richiamo al suo ruolo all’interno del gruppo, forse anche una risposta indiretta alle scelte tecniche dell’allenatore croato. Non è un’esclusione totale, certo, ma il fatto che Locatelli oggi non sia tra i titolari in un momento così delicato per la squadra fa rumore.
