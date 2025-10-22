Conti su Ascoli-Samb: "Bianconeri favoriti, ma i derby sfuggono sempre ai pronostici"

Sta facendo molto parlare il match del Girone B tra Ascoli e Sambenedettese, che si giocherà allo stadio 'Del Duca' domenica 26 ottobre alle ore 14.30, con successivo confronto tra le due formazioni anche il mercoledì successivo, in Coppa Italia: derby chiaramente con restrizioni per il pubblico, situazione, questa, che ha portato al dispiacere del presidente e amministratore unico dell'Ascoli Bernardino Passeri.

Del match, però, dalle colonne del quotidiano Corriere Adriatico-Ascoli in edicola quest'oggi, ha parlato l'ex Direttore Sportivo del Crotone e collaboratore tecnico della SPAL Fabio Massimo Conti, ascolano di nascita: "L’Ascoli gioca un calcio brillante che difficilmente si vede in Serie C, ha dimostrato carattere. La Samb, per essere una neopromossa, è bene in linea con i suoi programmi. Può capitare un passaggio a vuoto come a Livorno. Il derby del Piceno è attesissimo, l’Ascoli sembra ampiamente favorita ma è una partita che sfugge ai pronostici".

Non manca poi un appunto alla corsa al vertice, che anche per il dirigente è ormai chiusa tra Arezzo, Ravenna e Ascoli: "I romagnoli restano pienamente in corsa anche se Arezzo e Ascoli sembrano avere qualcosa in più dal punto di vista dell’organico". Ricordiamo per altro che il Ravenna è caduto lo scorso weekend contro l'Arezzo, ma, dice Conti, è presto per parlare di fuga.