Rimini nel caso: l'incasso del match con Juve NG, serve per pagare la trasferta di Campobasso

Un momento sicuramente complesso quello che sta vivendo il Rimini, alle prese con note difficoltà societarie che hanno già portato a una penalizzazione di 12 punti, che sta incidendo e non poco sulla classifica, che vede i romagnoli all'ultimo posto del Girone B di Serie C: la squadra, comunque, si è portata a -2, di fatto quasi annullando la penalità. Non può però passare sotto traccia il fatto che il club è ora amministrato da un legale rappresentante nominato dal tribunale di Milano.

E quello che emerge da Il Resto del Carlino-Rimini, ha del preoccupante. Come infatti si legge, l'incasso della gara di domenica contro la Juventus Next Gen verrà utilizzato per pagare la trasferta di Campobasso, con il match dell'11ª giornata in programma sabato pomeriggio alle ore 17.30. Conti in rosso, e a mali estremi, estremi rimedi. Il problema, ovviamente, si pone anche per le trasferte del settore giovanile.

L'unica speranza, dice il quotidiano, è che la presidente Giusy Scarcella acceleri per cedere la società, visto che sembrano esserci più trattative in corso. Anche se la possibilità più quotata riguarda un’azienda del nord Italia che si occupa di turismo, e che da diversi giorni avrebbe in mano tutti i documenti necessari per guardare dentro i conti della società biancorossa. Vedremo in questo caso quello che accadrà. Intanto, l'aspetto più importante è partire per Campobasso, e disputare regolarmente il match.