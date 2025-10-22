Catanzaro, Polito conferma Aquilani: "Mai pensato di cambiar mister. Usciremo dalla negatività"

Giornata di conferenza stampa in casa Catanzaro, con il Direttore Sportivo Ciro Polito che ha parlato alla stampa sul momento non propriamente idilliaco che stanno vivendo le aquile giallorosse.

Un momento dal quale, dice il direttore, tutti vogliono uscire, consapevoli che in questi momenti delicati serve unione di intenti ed equilibrio. Esattamente come accaduto l'anno scorso, quando la situazione era più o meno la stessa: "Abbiamo la stessa posizione dell’ultimo campionato con due punti in meno - si legge su calciocatanzaro.it - È vero che non abbiamo ancora vinto e ci sono dei problemi, ma c’è stato un momento difficile anche con Caserta e siamo riusciti a venirne fuori. Vedo il gruppo lavorare con grande impegno. Manca solo la vittoria che è l’unica medicina che può mettere a posto le cose”.

Non è quindi in discussione mister Alberto Aquilani: "Siamo felici del mister e assieme a lui dobbiamo uscire da questa situazione. A oggi non abbiamo mai pensato di cambiare allenatore, sarebbe troppo facile. Aquilani è una persona umile e farà le sue scelte per uscire da questa situazione. A mio avviso il problema principale del gruppo è mentale anche se c’è da migliorare anche tecnicamente. Tanto che vorrei vedere un po’ più di cattiveria e personalità".

Alle porte, la sfida contro il Palermo, dove Polito vuole vedere una grande reazione. Tanto da definire i rosanero "l’avversario migliore che potessimo affrontare in questo momento perché verrà qui la squadra più forte del campionato nei singoli e quindi può essere una gara importante per svoltare. Sarà una partita da giocare tutti uniti, i giocatori assieme alla città”.