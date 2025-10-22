Lazio Women, i problemi nascono...dagli spogliatoio degli arbitri. Ancora una multa alle blucelesti

Ancora problemi tra la Lazio Women e la quaterna arbitrale, ma non problemi di campo, attenzione. La società capitolina, al netto di risultati e classifica, è stata nuovamente multata per il post gara relativo agli spogliatoio degli arbitri: a margine della 2ª giornata, il problema fu la mancanza di acqua calda nei reparti dedicati alla quaterna, dopo l'ultimo turno la presenza di personale non inserito nella distinta di gara e quindi non autorizzato in suddetto spogliatoio, proprio per verificare la presenza di acqua calda.

Si legge nel referto federale (CLICCA QUI per la versione completa): "Ammenda di € 500,00 con diffida alla società S.S. LAZIO WOMEN 2015 A R.L.

Per avere, al termine della gara, consentito l’accesso allo spogliatoio della terna arbitrale a soggetto non inserito nella distinta di gara, non autorizzato e non appartenente all’organico della società S.S. Lazio Women 2015 A.R.L., per verificare fosse assicurata l'erogazione di acqua calda, rivolgendo una critica di carattere generico, con toni irriguardosi e contenente espressione offensiva, non dirette né alla persona né all’operato del Direttore di gara o dei componenti la quaterna arbitrale.

Considerato i toni adoperati non risultavano alterati né minacciosi".

La volta antecedente, come sempre da comunicato ufficiale, 200 euro di ammenda per - come detto - "non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda negli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale al termine della gara".

Club chiaramente stizzito dalla situazione, che da Formello definiscono 'accanimento ingiustificato'; ognuno con la sua parte. Ma di sicuro qualcosa andrà rivisto per evitare simili situazioni.