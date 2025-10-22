Napoli, Lang attacca: "Conte? Ci ho parlato una volta. Gioco poco, ma meglio non dire nulla"

Noa Lang, attaccante esterno del Napoli, ha parlato a Ziggo Sport dopo la debacle azzurra contro il PSV Eindhoven, club dal quale è arrivato in estate il giocatore. Lang ha iniziato rispondendo a una domanda relativa al suo scarso impiego in campo in questi primi mesi nel capoluogo campano: "Preferisco non dire nulla a riguardo. Penso che ogni giocatore voglia giocare, giusto? Credo che questo dica tutto".

L'esterno d'attacco ha poi rincarato la dose: "Non so cosa altro possa fare, mi sto allenando duramente. Devo mordermi un po' la lingua ma non ho altra scelta, visto che ho firmato un contratto con il Napoli e adesso devo accettare le cose così come sono. Non ho altra scelta".

Parole poi anche sulla partita giocata contro il PSV: "È stata scandalosa. Siamo stati semplicemente surclassati da una squadra che riesce a giocare un ottimo calcio, visto che hanno molti giocatori tecnici. Siamo stati costretti a correre sia dietro la palla che dietro ai nostri avversari e non siamo stati capaci di rispondere al loro gioco".

Infine una frecciata ad Antonio Conte: "Non ci parlo così tanto. Ci ho parlato una volta. Ma adesso pensiamo alla partita che abbiamo giocato che è la cosa più rilevante".