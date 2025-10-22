Esclusiva TMW Jarni: "A Tudor la Juve doveva prendere Modric. Insensato metterlo in discussione"

Robert Jarni è uno dei pochi calciatori che hanno vestito sia la maglia della Juventus (1994-1995) sia quella del Real Madrid (1998-1999). Chi meglio di lui, dunque, per presentare il big match di Champions League in programma questa sera al Santiago Bernabéu tra i blancos di Xabi Alonso e i bianconeri di Igor Tudor?

Jarni, che partita si aspetta stasera?

"È abbastanza difficile dire chi è il favorito, il Real Madrid ha giocatori molto più forti della Juve e questo è sicuramente un vantaggio. Neanche i blancos però, nonostante il cambio di allenatore, stanno giocando particolarmente bene in quest'avvio di stagione".

Che ricordi ha delle sue avventure alla Juve e al Madrid da giocatore?

"La mia Juve era fortissima, vi dico di più: la mia Juve era la più forte di sempre. Anche il Real ovviamente, con Mijatovic, Suker, Redondo e Roberto Carlos, era una gran bella squadra. A Torino però ho vinto campionato e Coppa Italia, sono ricordi indelebili".

Il presente juventino è croato proprio come lei: è giusto mettere in discussione mister Igor Tudor?

"No, non dimentichiamoci che è stato proprio lui a portare la Juve in Champions quest'anno. Metterlo in discussione dopo questi primi mesi di lavoro non ha senso, Tudor è venuto alla Juve per allenatore dei giocatori che non ha scelto. I bianconeri devono fare mercato con urgenza, non mi sono piaciuti gli acquisti estivi".

Chi serve per rinforzare questa Juve?

"Non posso dirvi chi, ma posso sicuramente dirvi in quale reparto. Alla squadra di Tudor servono innanzitutto due centrocampisti forti, non c'è gioco senza di loro. Magari il nostro Modric fosse venuto alla Juve anziché firmare col Milan (sorride, ndr)".

Inevitabile una domanda proprio sulla seconda giovinezza di Modric in rossonero.

"Luka è come il vino rosso, più invecchia più migliora. Nessuno si aspettava di vederlo ancora a questi livelli, ha 40 anni ed è il solito campione. Ah se giocasse nella mia Juve...".