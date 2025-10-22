Ufficiale Il Perugia accetta le dimissioni di mister Braglia: la nota della società umbra

La notizia era già stata resa nota, oggi è arrivata solo l'ufficialità del tutto: il Perugia ha accettato le dimissioni del tecnico Piero Braglia, che le aveva rassegnate dopo la pesante sconfitta di domenica contro il Pineto, settimo ko consecutivo per il Grifo. Sconfitta che lasciava gli umbri al penultimo posto della graduatoria del Girone B di Serie C, con dietro solo un Rimini pluripenalizzato.

A rendere nota la separazione tra le parti, la stessa società, mediante la nota che di seguito riportiamo:

"L’AC Perugia Calcio comunica di aver accettato le dimissioni del tecnico Piero Braglia.

La società desidera ringraziare l’allenatore per la professionalità e la dedizione dimostrate durante il periodo alla guida della prima squadra, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera".

Queste, per ricordarlo, le sue parole nel post gara: "Presento le dimissioni perché è la giusta cosa da fare, cosi non si può andare avanti. Mi sembra giusto perché dopo tutte queste partite e non si può continuare a perdere: lo faccio anche per i ragazzi, per la città e per i tifosi. Non è uno scappare, lo faccio anche per aiutarli: oggi per la prima volta ho sentito una cosa dai giocatori che farà piacere ai tifosi, cioè che loro sentono che ne usciranno. Io rimetto il mio mandato alla società, sono il responsabile di questa squadra ed è giusto che faccia un passo indietro. Dobbiamo iniziare a capire che il tempo è finito e spero che questo gesto faccia capire loro capire cose".