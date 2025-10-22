Serie B, gli arbitri della 9ª giornata. Catanzaro-Palermo affidata al sig. Pairetto di Nichelino
È attraverso una nota ufficiale che l'AIA rende noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 9ª giornata del campionato di Serie B 2025/26 in programma tra venerdì 24 e domenica 26 ottobre 2025.
Di seguito, le designazioni per le 10 gare in programma:
MODENA - EMPOLI
Paride Tremolada di Monza
Zingarelli - Luciani
IV Ufficiale: Renzi
Var: Serra
Avar: Monaldi
AVELLINO - SPEZIA
Daniele Perenzoni di Rovereto
Di Giacinto - Rinaldi
IV Ufficiale: Crezzini
Var: Piccinini (on-site Stadio 'Partenio' Avellino)
Avar: Di Vuolo (on-site Stadio 'Partenio' Avellino)
MONZA - REGGIANA
Francesco Fourneau di Roma 1
Ricci - Bianchini
IV Ufficiale: Zago
Var: Giua
Avar: Paterna
SAMPDORIA - FROSINONE
Niccolò Turrini di Firenze
Fontani - Galimberti
IV Ufficiale: Calzavara
Var: Camplone
Avar: Rutella
SUDTIROL - CESENA
Andrea Zanotti di Rimini
Cortese - Catallo
IV Ufficiale: Rapuano
Var: Sozza
Avar: Prenna
VIRTUS ENTELLA - PESCARA
Giuseppe Mucera di Palermo
Votta - Ceolin
IV Ufficiale: Maccarini
Var: Santoro (on - site Stadio Comunale Chiavari)
Avar: Paganessi (on – site Stadio Comunale Chiavari)
CARRARESE - VENEZIA
Mario Perri di Roma 1
Regattieri - Emmanuele
IV Ufficiale: Di Marco
Var: Baroni
Avar: Ferrieri Caputi
CATANZARO - PALERMO
Luca Pairetto di Nichelino
Miniutti - Niedda
IV Ufficiale: Totaro
Var: Nasca
Avar: Cosso
PADOVA – JUVE STABIA
Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta
Bitonti - Zezza
IV Ufficiale: Calzavara
Var: Volpi (on – site Stadio 'Euganeo' Padova)
Avar: Del Giovane (On – Site Stadio 'Euganeo' Padova)
BARI - MANTOVA
Luca Massimi di Termoli
Monaco - Giuggioli
IV Ufficiale: Di Cicco
Var: Prontera
Avar: Gualtieri
