Bari, l'ex Ventola: "A oggi contro il Mantova è spareggio salvezza. C'è solo da vincerlo"

Lunga intervista quella che Nicola Ventola ha rilasciato a La Repubblica-Bari, dove non si è parlato solo di passato e momento personale, ma anche del Bari attuale, che sta vivendo un momento non proprio esaltante: squadra in ritiro, mister Fabio Caserta in bilico, stagione che non decolla.

Su tutto questo, si è così espresso l'ex attaccante: "La cosa mi dispiace molto, anche perché ho un ottimo rapporto con il presidente Luigi De Laurentiis: è una persona perbene, che soffre per l’andamento della squadra. Lui è il primo ad essere convinto di aver costruito un Bari molto competitivo. Purtroppo la partenza è stata molto negativo e bisogna darsi una mossa per non complicare ulteriormente le cose. Domenica bisogna assolutamente battere il Mantova, perché classifica alla mano è uno spareggio salvezza. Confido nei gol di Moncini. Commentavo le sue gare quando giocava nel Cittadella ed era davvero forte".

E a proposito di spareggio salvezza, diamo conto di quella che è la classifica cadetta dopo otto turni:

Modena 18

Palermo 16

Frosinone 14

Monza 14

Cesena 14

Venezia 13

Juve Stabia 13

Reggiana 12

Avellino 12

Carrarese 11

Padova 11

Empoli 10

Südtirol 10

Virtus Entella 9

Catanzaro 6

Pescara 6

Bari 6

Sampdoria 5

Mantova 5

Spezia 3