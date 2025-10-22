Bari, l'ex Ventola: "A oggi contro il Mantova è spareggio salvezza. C'è solo da vincerlo"
Lunga intervista quella che Nicola Ventola ha rilasciato a La Repubblica-Bari, dove non si è parlato solo di passato e momento personale, ma anche del Bari attuale, che sta vivendo un momento non proprio esaltante: squadra in ritiro, mister Fabio Caserta in bilico, stagione che non decolla.
Su tutto questo, si è così espresso l'ex attaccante: "La cosa mi dispiace molto, anche perché ho un ottimo rapporto con il presidente Luigi De Laurentiis: è una persona perbene, che soffre per l’andamento della squadra. Lui è il primo ad essere convinto di aver costruito un Bari molto competitivo. Purtroppo la partenza è stata molto negativo e bisogna darsi una mossa per non complicare ulteriormente le cose. Domenica bisogna assolutamente battere il Mantova, perché classifica alla mano è uno spareggio salvezza. Confido nei gol di Moncini. Commentavo le sue gare quando giocava nel Cittadella ed era davvero forte".
E a proposito di spareggio salvezza, diamo conto di quella che è la classifica cadetta dopo otto turni:
Modena 18
Palermo 16
Frosinone 14
Monza 14
Cesena 14
Venezia 13
Juve Stabia 13
Reggiana 12
Avellino 12
Carrarese 11
Padova 11
Empoli 10
Südtirol 10
Virtus Entella 9
Catanzaro 6
Pescara 6
Bari 6
Sampdoria 5
Mantova 5
Spezia 3
