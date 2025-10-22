Fantacalcio, i migliori difensori dopo 7 giornate
TUTTO mercato WEB
Ecco i 5 migliori difensori per fantamedia delle prime 7 giornate presi da Fantalab:
1 - Holm: 2 presenze - fantamedia 8,75 - 1 gol 1 assist
2 - Dimarco: 7 presenze - fantamedia 7,93 - 2 gol 3 assist
3 - Spinazzola: 5 presenze - fantamedia 7,60 - 1 gol 2 assist
4 - Kempf: 4 presenze - fantamedia 7,25 - 2 gol
5 - Terracciano: 6 presenze - fantamedia 7,08 - 2 gol
Altre notizie Fantacalcio
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
Le più lette
1 Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Sei pareggi in dieci partite: questa Dea brilla per equilibrio, ma pecca terribilmente in incisività
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile