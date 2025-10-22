Perugia, Gaucci e Novellino consiglieri del club? Intanto Tedesco è a un passo dalla panchina

Come avevamo anticipato ieri, con l'addio del Direttore Sportivo Mauro Meluso, seguito a quello del dimissionario Piero Braglia, si rivedono obbligatoriamente i quadri gestionali del Perugia, al momento penultimo nella classifica del Girone B di Serie C, con solo +5 dall'ultimo posto, occupato da un pluripenalizzato Rimini.

La situazione in casa Grifo sembra abbastanza complessa, e per risolverla sembra che il club abbia optato - fa evidentemente scuola la Sampdoria in Serie B - per una sorta di 'operazione nostalgia', che coinvolge elementi del passato biancorosso. Come infatti si legge su calciogrifo.it, martedì la proprietà ha avuto un colloquio con Riccardo Gaucci, in sede con il Direttore Generale Hernan Garcia Borras e Walter Novellino, e ha optato per la chiamata a mister Giovanni Tedesco, capitano dell’era Gaucci in Umbria; con Gaucci jr, Tedesco ha condiviso l'esperienza maltese al Floriana, e adesso si appresta all'avventura italiana.

La seconda in carriera, a onor del vero, perché è stato allenatore del Palermo per tre gare nel campionato di Serie A 2015-2016. Per il Perugia, a ogni modo, sembra mancare solo l'ufficialità.

Intanto, sempre come si legge sul prima citato portale, Gaucci e Novellino sono da considerare a tutti gli effetti consiglieri del club, ma non dovrebbero avere neppure in seguito cariche ufficiali. Seguiranno quindi aggiornamenti, forse già oggi.