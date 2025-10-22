TMW Jarni: "La Juve ha sbagliato mercato, oggi Tudor allena giocatori che non ha mai scelto"

Il Mondiale del 1998 in Francia e qualche altra manciata di partite insieme, sempre con la maglia della Nazionale croata. Robert Jarni, proprio come Igor Tudor, è un ex calciatore della Croazia, ma anche della Juventus (1994-1995) e dell'Hajduk Spalato (è cresciuto nelle giovanili biancoblù e poi ha militato in prima squadra dal 1986 al 1991, oltre ad allenarlo più volte in varie categorie). Con lui, nell'intervista esclusiva concessa a TMW a poche ore da Real Madrid-Juventus, abbiamo parlato quindi sia delle critiche all'indirizzo di mister Tudor sia della seconda giovinezza di Modric al Milan.

Il presente juventino è croato proprio come lei: è giusto mettere in discussione mister Igor Tudor?

"No, non dimentichiamoci che è stato proprio lui a portare la Juve in Champions quest'anno. Metterlo in discussione dopo questi primi mesi di lavoro non ha senso, Tudor è venuto alla Juve per allenatore dei giocatori che non ha scelto. I bianconeri devono fare mercato con urgenza, non mi sono piaciuti gli acquisti estivi".

Chi serve per rinforzare questa Juve?

"Non posso dirvi chi, ma posso sicuramente dirvi in quale reparto. Alla squadra di Tudor servono innanzitutto due centrocampisti forti, non c'è gioco senza di loro. Magari il nostro Modric fosse venuto alla Juve anziché firmare col Milan (sorride, ndr)".

Inevitabile una domanda proprio sulla seconda giovinezza di Modric in rossonero.

"Luka è come il vino rosso, più invecchia più migliora. Nessuno si aspettava di vederlo ancora a questi livelli, ha 40 anni ed è il solito campione. Ah se giocasse nella mia Juve...".

Leggi qui l'intervista integrale di TMW a Jarni