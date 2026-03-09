Due giocatori di Serie A pre-convocati dall'Indonesia per la finestra di fine mese
Due giocatori di Serie A convocati dal ct dell'Indonesia, John Herdman, per le partite per il FIFA Series, tornei amichevoli che vedono tra le varie sedi anche Jakarta. Dei 41 giocatori della lista provvisoria fanno parte Emil Audero della Cremonese e Jay Idzes del Sassuolo. L'Indonesia sfiderà Saint Kitts and Nevis il 27 marzi e la vincente se la vedrà contro una fra Isole Salomone e Bulgaria il 30 marzo.
