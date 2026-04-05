Cremonese, Giampaolo: "Lavorato bene in queste settimane. Baschirotto? C'è bisogno di tutti"

Nel pre partita di Cremonese-Bologna, sfida valida per la 31esima giornata di Serie A Enlive, il tecnico dei grigiorossi Marco Giampaolo è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida di questo pomeriggio contro i felsinei di Vincenzo Italiano.

Su cosa ha lavorato in queste due settimane?

“Abbiamo cercato di lavorare sia dal punto di vista tecnico che sul piano psicologico. La risposta dei calciatori è stata buona, a livello di applicazione e intensità mentale. Abbiamo fatto le cose per bene”.

Quanto è importante riavere Baschirotto?

“Baschirotto è stato fermo per un bel pò di tempo. Ha ripreso con noi da mercoledì, quindi avrà anche tempo settimana prossima di scandire i suoi allenamenti. Non mi sembrava giusto cambiare la coppia di Parma. Baschirotto è molto importante, e ci sarà bisogno di tutti per il nostro obiettivo”.