Cremonese, Luperto: "Vittoria di Parma fondamentale. Non vediamo l'ora di affrontare il Bologna"
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Nel pre partita di Cremonese-Bologna, sfida valida per la 31esima giornata di Serie A Enlive, il difensore dei grigiorossi Sebastiano Luperto è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida di questo pomeriggio.
La vittoria a Parma quanto vi ha alleggerito la testa per questo finale di stagione
?
“È stata importante, vittoria fondamentale per l’aspetto mentale. Adesso non vediamo l’ora di affrontare questa partita per dimostrare che ci siamo”.
C’è un messaggio che hai dato ai tuoi compagni in questi giorni?
“Secondo me serve tanto equilibrio e coraggio. Poi c’è da mettere quello che si ha dentro, se si vuole veramente ci si arriva”.
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