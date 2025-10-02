Clamoroso all'Olimpico, la Roma sbaglia tre rigori di fila: due volte Dovbyk, una Soulé

Tre rigori su tre sbagliati per la Roma, è davvero clamoroso quello che è appena successo all'Olimpico. Prima Artem Dovbyk e poi Matias Soulé, seppur cambiando angolazione, si sono visti infatti dire di no da Ozer. Il signor Lambrechts aveva fatto ripetere per tre volte il penalty a favore dei capitolini, causato dal mani in area di Mandi, a causa del posizionamento non corretto tra i pali del portiere del Lille. Gli ospiti restano dunque in vantaggio per 0-1 all'85'.

