Fiorentina, Pioli: "Nel gruppo non c'è nervosismo. Piccoli al centro dell'attacco"

Ecco le parole di Stefano Pioli all'esordio di Conference League contro il Sigma Olomouc ai microfoni di Sky: "Per vari motivi è importante. Oggi dobbiamo concentrarci su questa competizione, senza pensare a cosa poteva essere o non essere la prima parte di campionato. Ci teniamo tanto a questa competizione e vogliamo andare fino in fondo. Questa gara è complessa, sono avversari fisici, energici e dobbiamo restare dentro la partita. Abbiamo un vertice offensivo che sarà Piccoli con giocatori che ruoteranno addosso e con le giocate che ci potranno permettere di essere pericolosi".

C'è nervosismo a Firenze?

"All'interno non c'è nervosismo, ma c'è desiderio di fare qualcosa in più. I valori ci sono, c'è convinzione e tanta compattezza: dovremmo portarla sul campo".