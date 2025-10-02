Il Friburgo pareggia a Bologna: Adamu spiazza Skorupski dal dischetto, è 1-1 al 57'

Il Friburgo pareggia al 57' con il calcio di rigore di Junior Adamu, che spiazza Skorupski incrociando il destro e fissando così il punteggio sull'1-1 contro il Bologna. Il penalty è stato assegnato per un tocco di mano di Castro, che ha saltato in maniera scomposta su un corner ed è stato colpito sul braccio da un colpo di testa di Ginter.

