Domani Verona-Sassuolo, i convocati di Zanetti: tornano Valentini e Mosquera

Il tecnico dell'Hellas Verona Paolo Zanetti ha diramato l'elenco dei convocati in vista della sfida di domani sera contro il Sassuolo al Bentegodi. Rientrano in gruppo Valentini e Mosquera, mentre oltre a Suslov restano fuori anche Al Musrati, Oyegoke e Harroui. Questo l'elenco completo:

Portieri: Montipò, Perilli, Castagnini

Difensori: Frese, Unai Nunez, Valentini, Belghali, Bradaric, Nelsson, Slotsager, Ebosse, Bella-Kotchap, Fallou

Centrocampisti: Yellu Santiago, Serdar, Akpa Akpro, Kastanos, Bernede, Niasse, Gagliardini

Attaccanti: Sarr, Orban, Giovane, Mosquera, Ajayi