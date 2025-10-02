Domani Verona-Sassuolo, i convocati di Zanetti: tornano Valentini e Mosquera
TUTTO mercato WEB
Il tecnico dell'Hellas Verona Paolo Zanetti ha diramato l'elenco dei convocati in vista della sfida di domani sera contro il Sassuolo al Bentegodi. Rientrano in gruppo Valentini e Mosquera, mentre oltre a Suslov restano fuori anche Al Musrati, Oyegoke e Harroui. Questo l'elenco completo:
Portieri: Montipò, Perilli, Castagnini
Difensori: Frese, Unai Nunez, Valentini, Belghali, Bradaric, Nelsson, Slotsager, Ebosse, Bella-Kotchap, Fallou
Centrocampisti: Yellu Santiago, Serdar, Akpa Akpro, Kastanos, Bernede, Niasse, Gagliardini
Attaccanti: Sarr, Orban, Giovane, Mosquera, Ajayi
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
Le più lette
1 Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
Ora in radio
19:35Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Primo piano
Obert racconta il suo amore per il Cagliari. Pisacane, l'importanza di Ranieri e il messaggio a Belotti
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile
Serie A Women, parte la caccia alla Juve: Roma e Inter le rivali principali, ma occhio alle sorprese