Fiorentina, De Gea: "Prendiamo i tre punti. Conference? Squadre di livello"
TUTTO mercato WEB
Ecco le dichiarazioni di David De Gea prima dell'esordio in Conference League ai microfoni di Sky: "Questa è una gara molto importante. Non abbiamo iniziato molto bene, dobbiamo migliorare e vincere, approcciando al meglio la competizione".
Si può considerare la Fiorentina come favorita?
"Per me ci sono squadre più forti dello scorso anno, ci sono diverse formazioni: oggi però per noi è molto importante, dobbiamo riscattare l'inizio di stagione e dobbiamo inseguire i tre punti".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
Le più lette
1 Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
Ora in radio
19:35Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Primo piano
Obert racconta il suo amore per il Cagliari. Pisacane, l'importanza di Ranieri e il messaggio a Belotti
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile
Serie A Women, parte la caccia alla Juve: Roma e Inter le rivali principali, ma occhio alle sorprese