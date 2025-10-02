Fiorentina, De Gea: "Prendiamo i tre punti. Conference? Squadre di livello"

Ecco le dichiarazioni di David De Gea prima dell'esordio in Conference League ai microfoni di Sky: "Questa è una gara molto importante. Non abbiamo iniziato molto bene, dobbiamo migliorare e vincere, approcciando al meglio la competizione".

Si può considerare la Fiorentina come favorita?

"Per me ci sono squadre più forti dello scorso anno, ci sono diverse formazioni: oggi però per noi è molto importante, dobbiamo riscattare l'inizio di stagione e dobbiamo inseguire i tre punti".