Fabregas poco profetico, sul 2-0 di Como-Inter ha urlato: "Si c****o addosso a giocare da dietro"

Curioso retroscena che riguarda da molto vicino Como-Inter e in particolar modo Cesc Fabregas. Dopo il gol del 2-0 di Nico Paz, come riportato anche dal bordocampista di DAZN, il tecnico spagnolo ha esultato insieme ai suoi e ha urlato: "Se cagan! Se cagan a jugar desde atras!", che tradotto in italiano significa "Si c****o! Si c****o addosso a giocare da dietro".

Fabregas però non è stato esattamente profetico perché, neanche un minuto dopo, l'Inter è ripartita da centrocampo e ha trovato il 2-1 con Marcus Thuram. All'intervallo Chivu è riuscito a riorganizzare le idee dei suoi, a motivare Barella e compagni e così nella ripresa la squadra nerazzurra ha segnato altri 3 gol e si è imposta 3-4 al Sinigaglia, cucendosi sul petto mezzo scudetto.

L'insegnamento da trarre in vista della Coppa Italia per Fabregas è sicuramente quello di fare maggiore attenzione alle palle inattive, visto che due dei quattro gol sono arrivati su punizione indiretta, cosa che l'Inter non riusciva a fare dal match contro la Lazio dello scorso campionato. Il 22 aprile a San Siro ci sarà bisogno di più concentrazione per far sì che non siano i padroni di casa a staccare il pass per la finale di Roma.