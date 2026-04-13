TMW Fiorentina quasi salva. E giovedì può finire la stagione in anticipo, tra i rimpianti

La Fiorentina ha vinto anche contro la Lazio, e con i tre punti portati a casa dal monday night del Franchi, terminato 1-0 grazie al gol di Gosens, i viola iniziano a sentirsi già virtualmente salvi, visto che con lo sprint degli ultimi tempi sono adesso 8 i punti di vantaggio sulla zona retrocessione, occupata dall'accoppiata Cremonese e Lecce a braccetto a 27.

Salvo disastri, la Fiorentina può quindi considerarsi salva. Ci sarà da non sbagliare le ultime 6 partite rimanenti, poi il tecnico Paolo Vanoli e i suoi ragazzi potranno celebrare il raggiungimento di un traguardo che nel momento del cambio in panchina, era inizio novembre, non sembrava poi così scontato da poter ottenere, nonostante la storia e lo status di Serie A della compagine toscana.

C'è un però, e questo riguarda il cammino in Europa della Fiorentina. Sì, perché il rischio è che giovedì prossimo di fatto possa già calare il sipario anticipato sulla stagione dei gigliati, visto che servirà un mezzo miracolo - considerando più che altro quanto visto a Selhurst Park - per ribaltare il 3-0 rimediato all'andata dal Crystal Palace, atteso adesso dai 90 minuti più recupero del Franchi.

Ad acuire il senso di rimpianto in casa Fiorentina in caso di uscita dalla Conference League, il resto del tabellone. Che oltre al Crystal Palace vedeva incrociarsi ai quarti Shakhtar Donetsk e AZ, Mainz e Strasburgo, e Rayo Vallecano e AEK. Nessuna di queste ha l'aria di essere un avversario imbattibile per la Fiorentina, a differenza per esempio di Chelsea, e in parte del Betis che l'ha eliminata in semifinale, dello scorso anno. Il rischio di guardare a un successo altrui e di farsi rodere il fegato nel vedere un qualche underdog trionfare nella quarta Conference League di fila in cui invece la Fiorentina fallisce, esiste.