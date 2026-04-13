Serie A, la classifica aggiornata: la Fiorentina sale a +8 sul Lecce, la Lazio è sempre nona
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La Fiorentina vince, tira un altro sospiro di sollievo e sale a +8 sul terzultimo posto. Grazie al successo di questa sera contro la Lazio, i viola si portano infatti a quota 35 punti, conquistando un'ampia fetta di salvezza. Di seguito la graduatori aggiornata di Serie A dopo tutte le gare del 32° turno
La classifica aggiornata di Serie A
Inter 75 (32 partite giocate)
Napoli 66 (32)
Milan 63 (32)
Juventus 60 (32)
Como 58 (32)
Roma 57 (32)
Atalanta 53 (32)
Bologna 48 (32)
Lazio 44 (32)
Udinese 43 (32)
Sassuolo 42 (32)
Torino 39 (32)
Genoa 36 (32)
Parma 36 (32)
Fiorentina 35 (32)
Cagliari 33 (32)
Cremonese 27 (32)
Lecce 27 (32)
Verona 18 (32)
Pisa 18 (32)
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