Fiorentina, Gosens: "Abbiamo fatto un grande passo verso la salvezza"

Una rete pesantissima, forse la più importante della stagione. Robin Gosens firma il gol che vale i tre punti contro la Lazio al Franchi e regala alla Fiorentina il secondo successo consecutivo, portando i viola a +8 sulla zona retrocessione con 35 punti in classifica. Il difensore tedesco, che aveva già segnato all'andata contro i biancocelesti, si è fermato ai microfoni di DAZN dopo il fischio finale, con il ghiaccio sulla caviglia destra, per raccontare una serata che vale molto più di tre punti.

Dalla Lazio alla Lazio: il tuo ultimo gol era arrivato proprio all'andata contro di loro, ma stasera aveva un peso completamente diverso.

"È un peso diverso perché ci ha portato alla vittoria. Abbiamo fatto un grande passo verso la salvezza. Non siamo ancora salvi, però lo sapevamo che questa partita era importantissima, anche con i risultati che abbiamo visto nel weekend. Era un'occasione che non volevamo lasciarci scappare. Sono veramente molto contento per tutto il gruppo, che ha sofferto abbastanza quest'anno: abbiamo portato a casa questi tre punti."

Dopo il tuo gol si è vista una Fiorentina diversa, come se si fosse riaccesa qualcosa. Uno switch vero e proprio.

"Dobbiamo anche dirci la verità: abbiamo preso subito due occasioni dalla parte della Lazio e quindi non siamo partiti nel migliore dei modi. Però poi lo sappiamo com'è il calcio: un'azione, un gol, qualcosa che ti può cambiare la partita. Da lì in poi abbiamo preso le misure molto meglio, abbiamo giocato con più fiducia, con più compattezza e per questo, alla fine, secondo me abbiamo meritato questa vittoria. Ci dà grande entusiasmo anche in vista di giovedì."

Hai il ghiaccio sulla caviglia destra: immagino tu sia dolorante. Eppure sei rimasto in piedi per tutto il finale, vicino alla squadra, ad esultare insieme al mister.

"Ho lottato un po' contro me stesso, perché la tendinite lì mi dà fastidio, soprattutto alla lunga. Volevo restare in campo il più possibile. Poi è entrato Luis, al quale voglio fare davvero un grande complimento per come è entrato e per come sta facendo in queste settimane con noi: ha fatto molto molto bene anche oggi. Sono contento che quando esco ci sia qualcuno che dà entusiasmo e fa bene alla squadra. E poi cerco di dare il mio contributo anche dalla panchina."