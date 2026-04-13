Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Fiorentina, Gosens: "Abbiamo fatto un grande passo verso la salvezza"

Fiorentina, Gosens: "Abbiamo fatto un grande passo verso la salvezza"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 23:15Serie A
Andrea Carlino

Una rete pesantissima, forse la più importante della stagione. Robin Gosens firma il gol che vale i tre punti contro la Lazio al Franchi e regala alla Fiorentina il secondo successo consecutivo, portando i viola a +8 sulla zona retrocessione con 35 punti in classifica. Il difensore tedesco, che aveva già segnato all'andata contro i biancocelesti, si è fermato ai microfoni di DAZN dopo il fischio finale, con il ghiaccio sulla caviglia destra, per raccontare una serata che vale molto più di tre punti.

Dalla Lazio alla Lazio: il tuo ultimo gol era arrivato proprio all'andata contro di loro, ma stasera aveva un peso completamente diverso.
"È un peso diverso perché ci ha portato alla vittoria. Abbiamo fatto un grande passo verso la salvezza. Non siamo ancora salvi, però lo sapevamo che questa partita era importantissima, anche con i risultati che abbiamo visto nel weekend. Era un'occasione che non volevamo lasciarci scappare. Sono veramente molto contento per tutto il gruppo, che ha sofferto abbastanza quest'anno: abbiamo portato a casa questi tre punti."

Dopo il tuo gol si è vista una Fiorentina diversa, come se si fosse riaccesa qualcosa. Uno switch vero e proprio.
"Dobbiamo anche dirci la verità: abbiamo preso subito due occasioni dalla parte della Lazio e quindi non siamo partiti nel migliore dei modi. Però poi lo sappiamo com'è il calcio: un'azione, un gol, qualcosa che ti può cambiare la partita. Da lì in poi abbiamo preso le misure molto meglio, abbiamo giocato con più fiducia, con più compattezza e per questo, alla fine, secondo me abbiamo meritato questa vittoria. Ci dà grande entusiasmo anche in vista di giovedì."

Hai il ghiaccio sulla caviglia destra: immagino tu sia dolorante. Eppure sei rimasto in piedi per tutto il finale, vicino alla squadra, ad esultare insieme al mister.
"Ho lottato un po' contro me stesso, perché la tendinite lì mi dà fastidio, soprattutto alla lunga. Volevo restare in campo il più possibile. Poi è entrato Luis, al quale voglio fare davvero un grande complimento per come è entrato e per come sta facendo in queste settimane con noi: ha fatto molto molto bene anche oggi. Sono contento che quando esco ci sia qualcuno che dà entusiasmo e fa bene alla squadra. E poi cerco di dare il mio contributo anche dalla panchina."

Articoli correlati
Contatto Mandragora-Noslin, Marelli dà ragione a Fabbri: "Ha fatto bene a confermare... Contatto Mandragora-Noslin, Marelli dà ragione a Fabbri: "Ha fatto bene a confermare la sua scelta"
Lazio, Sarri: "Futuro sul mercato? Se decidessi io chiederei di spendere 700 o 800... Lazio, Sarri: "Futuro sul mercato? Se decidessi io chiederei di spendere 700 o 800 milioni"
Lazio, Lazzari: "Stasera ho dato tutto, erano 3 mesi che non giocavo più di 20-30... Lazio, Lazzari: "Stasera ho dato tutto, erano 3 mesi che non giocavo più di 20-30 minuti"
Altre notizie Serie A
Contatto Mandragora-Noslin, Marelli dà ragione a Fabbri: "Ha fatto bene a confermare... Contatto Mandragora-Noslin, Marelli dà ragione a Fabbri: "Ha fatto bene a confermare la sua scelta"
Lazio, Sarri: "Futuro sul mercato? Se decidessi io chiederei di spendere 700 o 800... Live TMWLazio, Sarri: "Futuro sul mercato? Se decidessi io chiederei di spendere 700 o 800 milioni"
Lazio, Lazzari: "Stasera ho dato tutto, erano 3 mesi che non giocavo più di 20-30... Lazio, Lazzari: "Stasera ho dato tutto, erano 3 mesi che non giocavo più di 20-30 minuti"
Fiorentina, Harrison: "I tre punti sono più importanti dei miei assist. Vanoli? Mi... Fiorentina, Harrison: "I tre punti sono più importanti dei miei assist. Vanoli? Mi ricorda Bielsa"
Caressa risponde a Cassano: "Poraccio, che finaccia". Poi manda una frecciata ad... Caressa risponde a Cassano: "Poraccio, che finaccia". Poi manda una frecciata ad Adani
Fiorentina, Mandragora: "Credere all'impresa europea, giovedì abbiamo bisogno dei... Fiorentina, Mandragora: "Credere all'impresa europea, giovedì abbiamo bisogno dei nostri tifosi"
Fiorentina, Harrison: "Missione quasi compiuta. Futuro? Amo Firenze e questo club..."... Live TMWFiorentina, Harrison: "Missione quasi compiuta. Futuro? Amo Firenze e questo club..."
Lazio, Sarri: "Sconfitta eccessiva per quello che si è visto, la stagione è stata... Lazio, Sarri: "Sconfitta eccessiva per quello che si è visto, la stagione è stata difficilissima"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Inter, lo scudetto in tasca. E adesso cinque acquisti per dare a Chivu una squadra diversa. Napoli stop. Champions: Milan e Juve ringraziano i nerazzurri. Como, limiti e difetti di un grande calcio. Roma, Ranieri va licenziato
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Che serata per Roberto Mancini: vince il campionato ed elimina Inzaghi dalla Champions
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica aggiornata: la Fiorentina sale a +8 sul Lecce, la Lazio è sempre nona
Immagine top news n.2 Comolli annuncia un nuovo rinnovo: "Ma non sarà Vlahovic, con Dusan parleremo a fine stagione"
Immagine top news n.3 Marotta e il rigore di Como-Inter: "Immaginatevi se non avessimo vinto. Vedo spesso errori"
Immagine top news n.4 C'è anche Abete per la presidenza FIGC: "Chiederò ai Dilettanti le stesse titolarità di Malagò"
Immagine top news n.5 Lazio, no a Malagò. Lotito: "Non è questione di nomi. Serve commissario che cambi la legge"
Immagine top news n.6 Serie A, Simonelli annuncia: "18 club su 20 hanno firmato per Malagò, ora tocca a lui"
Immagine top news n.7 La Serie A candida Giovanni Malagò alla presidenza della Figc: 18 firme per l’ex numero uno del CONI
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Abete vs Malagò. Tutto quel che c’è da sapere sul presidente FIGC… e sul prossimo ct Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Genoa e Ostiamare: la domenica d'oro di De Rossi. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Le idee chiarissime del Como e di Cesc Fabregas sul futuro
Immagine news podcast n.3 "Asse Madrid-Bergamo, Ederson è il prossimo. Ma occhio all'Inter". Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Spalletti come Allegri: vuole un instant team per vincere subito con la Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Orlando: “Juventus, con Spalletti mentalità differente. Calo Milan, non sono sorpreso”
Immagine news Serie A n.2 Bonanni: ”Malen mi ha sorpreso. Mandare via Gasp sarebbe una follia”
Immagine news Serie A n.3 Impallomeni: ”Malagò nome giusto per la FIGC. Non ho capito le parole di Ranieri”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Stramaccioni: "Ranieri, perché? Non ci credo che Gasperini volesse Venturino e Vaz"
Immagine news Serie A n.2 Contatto Mandragora-Noslin, Marelli dà ragione a Fabbri: "Ha fatto bene a confermare la sua scelta"
Immagine news Serie A n.3 Lazio, Sarri: "Futuro sul mercato? Se decidessi io chiederei di spendere 700 o 800 milioni"
Immagine news Serie A n.4 Lazio, Lazzari: "Stasera ho dato tutto, erano 3 mesi che non giocavo più di 20-30 minuti"
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, Harrison: "I tre punti sono più importanti dei miei assist. Vanoli? Mi ricorda Bielsa"
Immagine news Serie A n.6 Caressa risponde a Cassano: "Poraccio, che finaccia". Poi manda una frecciata ad Adani
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Classifica assistman Serie B 2025/2026: Calò stabile in vetta. Palumbo insegue
Immagine news Serie B n.2 Serie B, lotta salvezza: sette squadre coinvolte. Gli scontri diretti pesano già tanto
Immagine news Serie B n.3 Frosinone, Stirpe: “Direzione giusta e giovani al centro”. La stagione: “Sorpresi dal rendimento”
Immagine news Serie B n.4 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 34ª giornata: Alvini stacca di un'inezia Stroppa
Immagine news Serie B n.5 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 34ª giornata: Ghedjemis tiene a distanza Petagna
Immagine news Serie B n.6 Empoli, il ko contro il Padova manda la squadra in ritiro fino al match di domenica
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cavese, colpo a Benevento e rissa finale: rosso a Prosperi, tensione nel post-gara
Immagine news Serie C n.2 Benevento, Vigorito: "Ripartiremo da Floro Flores. Squadra che vince non si tocca"
Immagine news Serie C n.3 Ternana, il bivio del Tribunale: dall'esercizio provvisorio al rischio Eccellenza
Immagine news Serie C n.4 Perugia salvo, Borras guarda avanti: “Sostenibilità e progetto Faroni per il rilancio”
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 36ª giornata: i risultati dei posticipi. La Pro Patria è ancora vive. Cade il Catania
Immagine news Serie C n.6 Serie C, Girone B: se la Ternana sparisce l'Arezzo vola. L'ipotetica nuova classifica
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Fiorentina-Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Inter, lariani a caccia dell'impresa: contro i nerazzurri non vincono dal 1985
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Atalanta-Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serbia con tante assenze contro l'Italia, la ct Stojkanovic: "Chi c'è darà il massimo"
Immagine news Calcio femminile n.2 Girelli e gli USA: "Ogni gara è come la Champions. Grande considerazione per il calcio italiano"
Immagine news Calcio femminile n.3 Soncin su Marie -Louise Eta all'Union Berlino: "C'è una progettualità. E può essere uno stimolo"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Soncin in vista della Serbia: "Strada tracciata e obiettivo chiaro in testa"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia, Girelli verso la Serbia: "Possiamo vincere le ultime quattro gare. A partire dalla Serbia"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia W., il Mondiale passa dalla Serbia. Oliviero: "Metteremo in campo tutto il nostro cuore"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Antonio Conte nuovo CT della Nazionale? Assolutamente d’accordo…