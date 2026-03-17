Como, Suwarso su Fabregas: "Non si chiede ad un manager quando se ne vuole andare"

Se il Como è rivelazione, Cesc Fabregas è un po' il grande architetto che ha costruito il miracoloso palazzo biancoazzurro, arrivato alle vette alte della Serie A. E sebbene l'aria sia più rarefatta, il presidente Mirwan Suwarso non ha timori di perdere il condottiero di questi anni: "Cesc è un po’ come un CEO del settore calcio. Nelle grandi aziende non funziona che si chiede a un manager quando se ne vuole andare. Siamo felici che sia con noi ma sappiamo che nella vita può succedere di tutto. Ci godiamo il momento. Abbiamo creato un sistema per il quale pensiamo che un eventuale addio non vada a fare cascare tutto".

La carriera da allenatore di Fabregas: dal Como... al Como

Cesc Fàbregas ha iniziato la carriera da allenatore al Como 1907 dopo il ritiro dal calcio giocato nel 2023. Inizialmente ha guidato le giovanili e la squadra B, poi è diventato vice allenatore della prima squadra e interim nel 2023, contribuendo alla promozione in Serie A nel 2024. Nominato head coach stabile a luglio 2024 con contratto quadriennale, ha guidato il club a un solido 10° posto nella stagione d'esordio in massima serie, stabilizzando la squadra dopo 21 anni di assenza.

La stagione 2025/26 è nettamente la sua migliore: all'alba della 30esima giornata, il Como si trova stabilmente in zona alta classifica, in lotta per la Champions League e semifinalista in Coppa Italia.