Como, Suwarso sul lago: "Ci siamo detti: 'Costruiamo intorno a quello'. Ha funzionato"

Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della quarta forza del campionato italiano, che è salita alla ribalta grazie agli investimenti oculati della proprietà indonesiana: "Como è una piccola città con una squadra che ha trascorso 15 anni nelle serie minori, situata proprio accanto a giganti come Inter, Milan e Juve. All’inizio, la maggior parte della gente a Como tifava per quelle squadre. Quindi ci siamo chiesti come avremmo potuto costruire un’attività attorno a una piccola base di tifosi pur mantenendo una squadra competitiva. Ci siamo chiesti: “Per cosa è conosciuto Como, a parte il calcio? Per il lago, quindi costruiamo tutto attorno a quello”. Abbiamo 5 milioni di turisti che vengono per il lago ogni anno. Quindi ci siamo avventurati nel retail, nei prodotti di consumo come birra, abbigliamento, campi estivi, tour operator... e abbiamo investito nella creazione di una società per sviluppare merchandising basato sul lago di Como e non solo sul calcio del Como".

Suwarso ha spiegato che la strategia commerciale del club ha dato risultati eccellenti, al punto che attualmente le maglie ufficiali incidono soltanto per il 40% sui ricavi totali del merchandising. Il dirigente ha sottolineato come la divisione retail, grazie alla partnership con il brand Rhude, stia garantendo una crescita globale molto più rapida di quella che il Como potrebbe ottenere contando solo sulle proprie forze. Proprio per questo motivo, ha annunciato di aver esteso tale collaborazione ad altri 11 club calcistici, con l'obiettivo di incrementare i ricavi sfruttando le attività di altre società e rendere così il progetto Como definitivamente autosufficiente.

850mila euro il prezzo del club nel 2019

La proprietà indonesiana dei fratelli Hartono (tramite il gruppo Djarum) ha acquisito il Como 1907 nel 2019 per circa 850.000 euro, quando il club era in Serie D e quasi fallito. Da allora, attraverso numerosi aumenti di capitale e iniezioni di liquidità, hanno investito massicciamente per coprire perdite, finanziare il calciomercato, lo sviluppo della struttura e il progetto a lungo termine, portando il totale speso a circa 390 milioni di euro fino al 2025.