Como, Suwarso: "Su Paz non decidiamo noi. Quarto posto? Solo un piccolo risultato sportivo"

Nel corso della sua lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, il presidente del Como Mirwan Suwarso ha parlato così del successo contro la Roma e del quarto posto consolidato: "Si tratta solo di un piccolo risultato sportivo all’interno di un progetto a lungo termine. Siamo ancora in una fase di startup. Tutto quello che abbiamo fatto in Serie B, già in A non va più bene. Ogni volta che cambi categoria devi ripartire da zero e noi l’abbiamo fatto già tre volte. Il calcio è diverso da altri business, dove fai un investimento e poi calcoli gli anni in cui hai ritorno".

Su Paz Suwarso non si sbilancia: "Il Como non può fare altro che attendere"

In merito agli investimenti, Mirwan Suwarso ha evidenziato come, dopo aver investito massicciamente durante tre sessioni di mercato, il livello di spesa si stia ora riducendo, come dimostrato dall'acquisto di un solo giocatore lo scorso gennaio. Secondo il dirigente, ciò è possibile perché le fondamenta del club sono ormai state costruite; ha aggiunto che la proprietà mantiene una visione a lungo termine (cinque o sei anni) per evitare che l'emotività dei singoli risultati possa influenzare le decisioni e compromettere la sostenibilità del progetto.

Riguardo al futuro di Nico Paz, Suwarso ha dichiarato che la decisione finale spetta esclusivamente al Real Madrid e che il Como non può far altro che attendere e agire di conseguenza. Ha precisato che, in caso di partenza, il club sarebbe comunque felice per il percorso del ragazzo e si metterebbe al lavoro per trovare un sostituto, sottolineando però come il calciatore si trovi attualmente molto bene nell'ambiente della società.