Firenze acclama Sarri, Conte o Allegri/Ranieri per Malagò: le top news delle 22

Giovanni Malagò è il candidato di Lega Serie A per la presidenza della FIGC ed emergono già gli scenari legati ai possibili protagonisti della sua Nazionale del futuro. C'è per esempio Antonio Conte, nonostante il mister del Napoli abbia smentito di aver dato aperture, ma Malagò pensa anche alla possibile accoppiata composta da Max Allegri ct e Claudio Ranieri direttore tecnico. Rimane in standby Roberto Mancini, che ha peraltro appena vinto il campionato del Qatar.

Sta per concludersi la 32^ giornata di Serie A, l'ultima partita rimasta è quella del Franchi tra Fiorentina e Lazio, il cui primo tempo è terminato sul risultato parziale di 1-0 in favore dei padroni di casa. A segnare fino a qui la differenza nel punteggio tra le due squadre, il colpo di testa di Gosens su cross da destra di Harrison che non ha lasciato scampo a Motta. Nel caso in cui la Fiorentina dovesse riuscire a conservare la vittoria, sarebbero tre punti praticamente decisivi per potersi considerare già virtualmente fuori dalla lotta per non retrocedere.

Da segnalare tra l'altro anche l'accoglienza riservata a Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, da parte dei tifosi della Fiorentina. La tribuna del Franchi, in particolare, ha riempito di applausi il tecnico biancoceleste, mentre non ha fatto lo stesso con l'allenatore del presente viola, Paolo Vanoli. Tra l'altro di Sarri aveva parlato anche Fabio Paratici, DS della Fiorentina, nel pre-partita, smentendo le ipotesi di cattivi rapporti tra i due risalenti alla separazione alla Juventus: "Non l'ho incrociato, ma lo vedrò volentieri. Tengo a sottolineare, come ho già detto in settimana, che Sarri è stato con noi un anno alla Juventus e tutti ne hanno parlato come un passaggio non positivo. Ho già ricordato che invece abbiamo vinto uno scudetto, abbiamo perso una finale di Coppa Italia ai rigori e una finale di Supercoppa. Il suo bilancio alla Juventus è stato eccezionale".

Intanto Damien Comolli, CEO della Juventus, ha annunciato un altro rinnovo di contratto imminente, dopo quello di Spalletti, che però non sarà Vlahovic. Ha detto, il dirigente bianconero: "Potremmo avere delle news nei prossimi giorni per quanto riguarda un nuovo rinnovo, ma non di Vlahovic. Su Dusan io ho sempre detto che avremmo parlato a fine stagione e così sarà. Ci sono stati dei colloqui, ma non aspettatevi niente prima della fine della stagione".