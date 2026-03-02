Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Frey: "Non mi piace la parola 'papera'. De Gea sarà uno degli uomini salvezza della Fiorentina"

Frey: "Non mi piace la parola 'papera'. De Gea sarà uno degli uomini salvezza della Fiorentina"
© foto di Federico De Luca 2023
Simone Lorini
Oggi alle 13:26Serie A
Simone Lorini

In occasione della presentazione dell'evento "Insieme per rinascere", organizzata dalla Fondazione Amici del Pronto Soccorso e dal Comune di Firenze, l'ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey ha parlato a FirenzeViola.it dell'anno storto dei viola: "Devo dire che fino a un paio di mesi fa la preoccupazione era ancora tanta. Vedo però che si è invertita la rotta. Vedo una dinamica buona, una squadra che col tempo è cambiata. Sinceramente oggi sono molto fiducioso. Vedo delle squadre che stanno peggio della Fiorentina di oggi ed è un punto importante perché devi guardare contro chi lotti. Vedo una squadra che ha ripreso un po' di fiducia. Sono segnali buoni. Vuol dire che Vanoli ha fatto un buon lavoro, dando continuità a ciò che ha fatto da quando è arrivato in viola, la salvezza non è ancora stata conquistata matematicamente ma penso che il peggio sia alle spalle".

Come dobbiamo inquadrare la brutta serata in Conference contro lo Jagiellonia?
"La Fiorentina è ancora una squadra fragile. Trovare continuità sarà dura. Ci sono segnali positivi ma è una squadra che deve ancora venire fuori dalla lotta salvezza, che è un qualcosa che ti condiziona sia consciamente che inconsciamente. Non è stata una bella prestazione in Europa, ma l'importante era passare il turno per il morale e questo è un dato di fatto. Giocare bene o male non conta, l'importante è fare più punti possibili. Non so dove vogliano arrivare in Conference, ma conta soprattutto il campionato".

La 'papera' di De Gea in Conference è preoccupante?
"La parola papera mi piace veramente poco poco. Durante l'arco di una stagione un portiere commette degli errori. Quando sei un portiere come De Gea nel contesto della Fiorentina, sei un protagonista assoluto. Probabilmente si vede di più l'errore, ma zero preoccupazione. Sarà sicuramente uno dei protagonisti positivi di questo finale di stagione. Lui, da capitano e condottiero, insieme ai ragazzi, conquisteranno la salvezza che farà bene a tutti per voltare pagina ed entrare nel centenario potendo programmare la festa".

