Gare di qualificazione a Mondiali ed Europei, Ceferin: "Ci sarà un format più interessante"

La UEFA sta pensando di cambiare il format delle qualificazioni al Mondiale e all'Europeo. Tra le ipotesi, esiste anche quella di fare copia e incolla di quanto accade in Champions League, con un algoritmo che selezionerebbe gli avversari di ogni nazionale e con ognuno che avrebbe alla fine una classifica comune.

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ne ha parlato alla Bild: "Non credo che il Campionato Europeo in sé cambierà (quindi 24 squadre con gironi e fase a eliminazione diretta, ndr), ma forse le partite di qualificazione potrebbero essere diverse. Non ci saranno più partite, ma un format più interessante. Ci stiamo pensando". Novità in vista dunque, come ammesso dal numero uno dell'Union of European Football Associations.

Il quotidiano tedesco spiega nella sua edizione odierna che a proporlo è stato un rappresentante inglese in un meeting a Malaga, potrebbe entrare in vigore a partire dal 2028, ovvero dopo il prossimo Europeo, venendo così attuato dalle qualificazioni al Mondiale 2030. La Commissione Competizioni per Squadre Nazionali UEFA sta lavorando con un gruppo, passando al vaglio le varie opzioni e pensando a soluzioni in vista della riunione di ottobre. L'obiettivo è presentare in maniera dettagliata le varie proposte al Comitato Esecutivo Uefa il 3 dicembre.