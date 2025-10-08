Ceferin: "Il calcio resiliente un'ancora nei momenti difficili"

N.1 Uefa 'E' inclusivo, genera valori dentro e fuori dal campo'

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - "E' un onore essere qui, nella città eterna. Roma, diceva Virgilio, è un impero senza fine e per quanto poi ci sia stata la sua caduta la città continua a brillare, è resiliente. Queste stesse qualità definiscono il calcio europeo a livello di club". Lo ha detto Aleksander Ceferin, presidente UEFA, durante l'assemblea ECA in corso a Roma. "Abbiamo superato crisi senza precedenti, sfidando le tradizioni diventando più forti che mai - ha aggiunto -. Abbiamo superato guerre, epidemie e stravolgimenti economici, ma il calcio europeo è uscito forte e somiglia allo spirito dei gladiatori.

Noi mostriamo quel coraggio quando abbiamo deciso di riformare le competizioni per club, un'audacia ricompensata perché ha generato valore fuori e dentro il campo". Ceferin ha concluso: "L'Europa definisce degli standard quando si parla di calcio mondiale e dal di fuori ci sono stati tentativi di riformare il nostro sport, ma noi non organizzeremo mai una competizione per 12 club. Promuoviamo un calcio inclusivo e che sia un'ancora nei momenti difficili che viviamo. Il calcio è un posto dove apparteniamo tutti. Davanti a crisi politiche e sociali abbiamo bisogno di qualcosa che unisca e il calcio ha questo ruolo e dobbiamo conservarlo". (ANSA).