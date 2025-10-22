Gimenez svela: "Appena arrivato al Milan, Modric ha regalato un iPhone a tutti"

Santiago Gimenez è stato protagonista di una diretta su TikTok, nella quale ha parlato del Milan, ma soprattutto di Luka Modric, spiegando la grandezza del campione e dell'uomo con queste frasi: "Appena è arrivato, ha regalato un nuovo telefono a ogni giocatore. Siamo arrivati nello spogliatoio e ognuno aveva il suo nuovo iPhone al suo posto. Ce lo ha dato lui. Quando uno arriva in una nuova squadra dovrebbe cantare davanti a tutti, lui invece ha deciso di comprare un telefono a tutti".

In questo momento il croato è il simbolo dei rossoneri. Nonostante l'età avanzata, si è calato alla perfezione nel sistema di gioco di Allegri e con la sua personalità ha iniziato a mettersi a disposizione dei compagni, illuminando con la sua classe, ma dimostrandosi anche molto applicato nella fase difensiva, requisito fondamentale nel calcio di oggi.

Il croato in carriera ha vinto di tutto, ma non ha mai perso l'umiltà, caratteristica che solo i campioni veri hanno. Al Real Madrid ha fatto parte di una squadra che ha dominato in lungo e in largo in Europa e nel mondo, adesso sta cercando di far progredire un gruppo che l'anno scorso è arrivato fuori dalle coppe e che aveva necessariamente bisogno di una svolta.